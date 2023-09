D3 fête ses 5 ans, RDV à l’Open Air

Connaissez-vous le collectif D3 ? D3, c’est la réunion de 3 amis de lycée, Lesguy, Walt et Yvo ! Amateurs tous les trois de house music, ils écrèment les soirées, les bars et les festivals pour faire danser et découvrir la Techo/House à toutes et tous ! Et bien figurez vous qu’ils fêtent leurs 5 ans ce samedi à l’Open Air Saint Serge !

En deuxième partie d’émission, on retrouve Isabelle et son agenda des sorties de la semaine ! Cette semaine on parle théatre et improvisation.