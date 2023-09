Le Joker’s Pub change de programmateur

Est-ce qu’on pourrait parler d’une petite révolution dans le milieu des cafés concerts Angevins ? En tout cas, le milieu évolue et le Jokers Pub aussi ! Jocelyn Du Bouetiez, programmateur du Jokers depuis une dizaine d’années, vient de quitter son poste à la rentrée ! L’occasion pour le nouveau programmateur, Maxime Dobosz de prendre le relais ! Orientations, émotions, programmation : on en parle avec le nouveau et l’ancien !

En deuxième partie d’émission, nous irons de nouveau faire un tour du coté de la FRAP et de nos voisins de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des « Bravos ». Les bravos, ce sont des trophées imaginés pour valoriser les engagements des festivals dans les transitions écologiques et sociales ! Aujourd’hui, rencontre avec le festival I’m From Rennes !