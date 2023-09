L’inventeur du Rythme Signé à Angers !

Orange Platine se considère comme un générateur d’imprévu ! Et bien ce soir, nous allons discuter avec eux de leur imprévu… prévisible ! L’association organise les premières rencontres française du Rythme Signé ! Du 14 au 17 septembre, retrouvez tout un programme autour de cet art, inventé par l’argentin Santiago Vazquez, qui sera à Angers pour l’occasion ! On en parle avec Pierre Charrier et Marine Recotillon, tous les deux musiciens dans Café Frappé, groupe de musique qui utilise le rythme signé !

En deuxième partie d’émission, ce sera votre Flash Sport, avec Simon, qui reviendra pour nous sur tous les évènements sportifs du week-end, à Angers ou ailleurs.

Ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo lève les voiles !