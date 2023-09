Cantine, fournitures, laicité : Caroline FEL fait le point

Ca y’est, la première semaine de rentrée scolaire se termine doucement ! Alors pour l’occasion nous accueillons dans les studios Mme Caroline Fel, adjointe de la ville d’Angers à l’éducation. Coût des fournitures scolaires, prix de la cantine, AESH, laïcité… On parlera avec elle de la situation des écoles primaires et maternelles à Angers à l’occasion de la fin de cette première semaine de rentrée.

Nous irons également faire un tour du coté de la FRAP et de nos voisin de la CORLAB, La coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des « Bravos », des trophées imaginés par Collectif des festivals bretons, le réseau éco-événements et le pôle de musiques actuelles des Pays-de-la-Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transition écologique et sociale ! Aujourd’hui, rencontre avec le festival des Transmusicales de Rennes.

CC: Image d’illustration