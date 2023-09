Le Chabada fait sa rentrée

Dans tout juste une semaine, ce sera le début de la saison automnale du Chabada ! Une programmation haute en couleur et aussi riche que joyeuse ! On la détaille avec Stéphane Martin, programmateur, et Marina Daviaud, chargée de communication !

En deuxième partie d’émission, je voudrais que vous réserviez un accueil magistral à Isabelle, recrue estivale, qui se chargera de vous livrer toute la saison ses recommandations culturelles ! Et oui, c’est le grand retour de l’agenda sur les ondes du 103 FM !

Agenda que vous pouvez d’ailleurs retrouver ci dessous !