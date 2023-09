Les accroche-cœurs, c’est ce week-end !

Ce Week-end, c’est le grand retour des Accroche-Cœurs. Le festival de théâtre de rue et de festivités artistiques et culturelles en plein air reprend ses droits samedi et dimanche à Angers ! Deux jours de festivités à travers la ville, spectacles XXL, propositions plus intimistes, deux jours au lieu de trois… On en parle avec l’adjoint à la culture de la ville d’Angers Nicolas Dufetel et Marie Driaux, programmatrice des Accroche-Cœurs !

En deuxième partie d’émission, c’est également la rentrée pour Thomas ! Thomas qui nous parlera ce soir des enjeux géostratégiques autour des cables sous-marins…