C’est la rentrée sur les ondes de Radio Campus Angers : le Pédalo reprends le large ! C’est avec grand plaisir que je vous retrouve depuis les studios du 103 FM ! Toute l’équipe vous souhaite une très bonne rentrée !

Au programme du Pédalo ce soir, pour cette rentrée, et bien figurez-vous que le 4 septembre est la journée mondiale de la santé sexuelle. L’occasion d’inviter le service de santé universitaire de l’université d’Angers ! Avec Céline Maudet, coordinatrice éducation à la santé, on reviendra sur les missions du SSU et sur les enjeux autour de la santé sexuelle.

Vous êtes témoins ou victimes de violences sexistes et sexuelles et vous souhaitez en parler au service de santé de l’université d’Angers ? Vous pouvez écrire à cette adresse mail et votre demande serai traité en moins de 48h : cellule.violences@listes.univ-angers.fr

En deuxième partie d’émission, c’est également la rentrée d’Alex ! Alex nous proposera toute la saison une chronique sportive dans votre quotidienne d’actualité… Ce soir pour sa grande première, il revient avec nous sur ce fléau qui a encore touché le champion de MMA Cyril Gane hier soir… Les cambriolages de sportif !