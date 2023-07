Les Estivales du Qi Gong !

Nous sommes le jeudi 27 juillet et j’ai la tristesse de vous annoncer que Radio Campus Angers part se reposer. Pendant 3 semaines, nous vous laisserons vivre les plus beaux moments de notre année, avec des rediffusions de vos programmes favoris. Pendant ce temps-là, nous serons ici et ailleurs à nous ressourcer pour revenir plus que jamais le 4 septembre ! Alors pour la dernière de l’année : ajustez votre gilet de sauvetage.

Au programme ce soir, détente nature et découverte. Avez vous déjà pris conscience du Grand Tout qui nous entoure ? Et bien c’est ce que vous permettrait le Qi Gong une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration ! On en parle avec Claudine Pinier, prof de Qi gong, propose des ateliers un peu partout dans le département tout l’été.

Jusqu’à la fin du mois d’aout, dans tout le département, l’association Qi nature 49 propose à toutes et à tous des séances de Qi gong. Peut être commencer en quelques mots par ce qu’est le Qi gong. Selon le Larousse, je cite : le Qi Gong est une discipline traditionnelle chinoise fondée sur la libération de l’énergie vitale, associant mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l’esprit. Cette discipline serait née en chine dès le Ve siècle, au sein d’une d’un monastère de moines Shaolin.

En deuxième partie d’émission, pour la dernière chronique de la saison, on écoutera Thomas qui nous racontera la première grève d’internet : c’est la crise chez Reddit !