Open Campus, une nouvelle école privée sur Angers

Années après années, les propositions de formation pour les étudiants sont de plus en plus nombreuses. Des écoles privées apparaissent et disparaissent les unes après les autres. En septembre 2023, c’est l’Open Campus qui ouvre ses portes avec deux branches bien distinctes : un pôle BTS alternance et des écoles spécialisées dans le digital et la mode de l’autre. On présente ce nouveau campus avec Manon Vilchien, responsable du pole BTS alternance.

En deuxième partie d’émission, grande nouveauté sur les ondes de Radio Campus Angers. On acceuillera Isabelle qui vous proposera une selecta de sorties et diverse et variées pour votre week-end et votre fin d’été !

Voici le récap’ !