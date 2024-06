10 000 chrétiens se mobilisent contre l’extrême-droite

Plus de 10 000 chrétiens se mobilisent contre le rassemblement national.

Le journal La Croix a publié une tribune qui appelle à voter massivement contre les extrêmes droites. Des prêtres, des protestants, des jeunes et des moins jeunes. Parmi eux, Olivier Perret, cofondateur du collectif PAIX, pour un accueil inconditionnel dans l’Eglise. La religion est-elle politique ? Pourquoi de plus en plus de chrétiens votent pour les extrêmes droites ? Les valeurs de l’extrême droite sont-elles compatibles avec la chrétienté… On en parle dans le pédalo !

On écoutera aussi un programme Radio Campus France, ça arrive près de chez vous. Pulsar, aka Radio Campus Poitier, a donné la parole au représentant de la fédération des centres sociaux de la Vienne et de l’union régionale des centres sociaux de Nouvelle Aquitaine.

Mais avant ça, évidemment, le flash info de Victor !