Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Les urnes ont confirmé les sondages.

Alors est-ce que la solidarité, la fraternité, l’entraide et le vivre ensemble sont devenus des valeurs minoritaires en France ? Est-ce que la peur de l’Autre est plus forte que tout ? La fuite en avant vers l’extrême droite est-elle inexorable ? Le 103 FM continuera à donner la parole à toutes et à tous, à donner la parole à celles et ceux qui l’ont peu, à donner la parole à celles et ceux qui œuvrent sur Angers et dans le Maine et Loire pour un monde joyeux, populaire et convivial.

Et si la formation politique d’Emmanuel Macron est arrivée en tête dans le Maine-et-Loire, talonnée par le Nouveau Front Populaire, l’extrême droite connaît une poussée historique sur notre territoire… Alors pour continuer à imaginer ensemble, Radio Campus Angers continuera à vous donner la parole, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte.

Au sommaire du Pédalo ce soir !

Le festival Au foin de la rue, c’est ce week-end ! Classé parmi les festivals les plus écolos de France, la prog de la fiesta de Saint Denis de Gastines est absolument excellente ! Eddy de Pretto, Deluxe, Mass Hysteria, Kokomo ou Crystallmess sont au programme… Ainsi que Ibrahim Maalouf, qui a été innocenté par la justice dans une affaire d’agression sexuelle… On en parle avec François Mareau !

On écoutera aussi un épisode de “ça arrive près de chez vous”, un programme Radio Campus France. Aujourd’hui, direction Radio Campus Lorraine ou Laure d’Almeida a été à la rencontre du collectif Nous Toutes 54 !

Allez, c’est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles !