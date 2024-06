Le Quai et le CNDC s’inscrivent contre les extrêmes droites

Quel avenir pour la culture et la création ? Est-ce que le théâtre et la danse peuvent être des espaces d’expressions afin de lutter contre les extrêmes droites ? Quelle est la position du théâtre du Quai et du CNDC face à la montée des nationo-populismes dans la France et dans le monde ? On en parle dans Le Pédalo avec Marcial Di Fonzo Bo, Jacques Peigné, Noé Soullier et Marion Collétère, à la tête du Quai et du CNDC !

On écoutera aussi un programme Radio Campus France, ça arrive près de chez vous. Radio Campus Paris est allé à la rencontre de l’association COP1 qui organise des distributions alimentaires pour les étudiant.es

Mais avant ça, évidemment, le flash info de Victor !