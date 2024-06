Face au RN, quel avenir pour les médias indépendants locaux ?

Quel avenir pour les médias locaux, indépendants et associatifs ?

Aujourd’hui on va parler liberté de la presse, travail avec les sources, relations avec les institutions et les financeurs, modèles économiques et montée des extrêmes droites.

Autour de la table, Julien et Marie de La Topette, Adam et Benoit d’Infoscope et Christine, présidente la société des amis des lecteurs de l’Humanité 49.

Un beau plateau radio que nous sommes fiers de pouvoir accueillir à bord du Pédalo.

Mais avant ça, évidemment, le flash info de Victor !