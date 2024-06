Quels dangers pour les droits des femmes en cas de victoire du Rassemblement National ?

Elles dénoncent un « féminisme de façade« . Des milliers de personnes étaient dans les rues ce dimanche pour critiquer et avertir sur le programme porté par le Rassemblement National. Alors quels dangers pour les droits des femmes en cas de victoire du RN ? Comment le RN a t’il pu mettre en place une telle imposture ? Quelles conséquences pour les associations locales ? On en parle avec Solidarité Femme 49 et Simon, leur chef de service.

On écoutera également une interview Radio Campus France. Pendant les deux prochaines semaines, vous entendrez tous les jours le programme Ça arrive près de chez vous. Dans les 29 radios qui composent notre réseau, nos journalistes sont allés à la rencontre de structures, de françaises et de français pour vous donner la parole. Aujourd’hui, direction Tours ou Radio Campus Tours est allé tendre le micro aux habitants du quartier Bouzignac. Quels regards sur le vote ? Comment les habitants vivent-ils la période ? On écoute ça dans le Pédalo !

Vous entendrez également la chronique de Malo Holvoet, stagiaire à Radio Campus Angers sur son expérience au festival d’Anjou et bien évidemment le flash info de Victor.