Au sommaire du Pédalo ce soir !

Un spécial « festival » ce soir dans le pédalo !

Le Dub Camp Festival, c’est ce week-end, les 11 12 et 13 juillet à Joué sur Erdre ! Pour les amoureux de dub et de musiques jamaïcaines, on détaille la programmation du festival et toute son orga.

Avant, on va discuter avec David et Jo’ du festival Bass In Vallées ! Ca se passe le 7 septembre à Cantenay Epinard !

Et évidemment l’agenda d’Héloïse !