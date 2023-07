La prog’ d’été de la Collégiale Saint Martin

A Angers l’été s’annonce riche ! Nous vous présentons ce soir la programmation d’été de la collégiale Saint Martin avec Julie Minetto, référente de la collégiale saint martin pour les publics étudiants et universitaires.

A deux pas de la place du Ralliement, en plein cœur de ville, la collégiale saint martin, est l’un des monuments carolingiens les mieux conservés de France et est témoin de nombreuses évolutions architecturales à travers les siècles. Anciennement collégiale, donc, elle est aujourd’hui lieu de culture et de curiosités. Depuis début juin jusqu’à fin aout, la programmation a été pensée pour petits et grands.

En deuxième partie d’émission, nous écouterons le dernier billet d’humour de la saison d’Alex, des folies angevines.