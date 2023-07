Le Track’n’Art festival fait danser Doué en Anjou

La saison des festivals continue sur Radio Campus Angers et cette fois direction Doué en Anjou ! Les 28 et 29 juillet c’est le Track’N’Art festival ! Vaudou Game, Sinsemilia, Sovient Suprem ou encore Gondhawa seront au programme ! on en parle avec Romain Bénesteau et Lilian Morice, deux membres de l’association.

Nous irons également faire un tour du coté de la FRAP et de nos voisin de la CORLAB, La coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des « Bravos », des trophées imaginés par Collectif des festivals bretons, le réseau éco-événements et le pôle de musiques actuelles des Pays-de-la-Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transition écologique et sociale ! Ce soir on écoute un reportage sur le festival Poupet, établi en Vendée et lauréat de la catégorie « Zéro Déchet ».