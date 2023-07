Du foin dans les granges rend hommage à Django Reinhardt

La saison des festivals continue sur Radio Campus Angers et cette fois direction les Mauges ! Le festival Du foin dans les granges vous propose 5 week-end de musique et de festivités ! Blues, soul, flamenco, jazz manouche seront, entre autre au programme jusqu’au 26 août. On vous présente le programme !

Nous irons également faire un tour du coté de la FRAP et de nos voisin de la CORLAB, La coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des « Bravos », des trophées imaginés par Collectif des festivals bretons, le réseau éco-événements et le pôle de musiques actuelles des Pays-de-la-Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transition écologique et sociale ! Ce soir, on écoute une reportage sur le festival rennais Quartier d’été, mention spéciale « Petits moyens et grandes actions » de la catégorie « Zéro Déchet ».