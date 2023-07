Bamboo Station fête ses 14 ans [REDIFF]

Le saviez vous ? Radio Campus Angers a soufflé ses 20 bougies en mai dernier ! 20 ans que votre radio vous régale les tympans de bon son et de d’info locale, 24h/24 et 7j/7 ! Alors on s’était un peu lâché et on avait fait la part belle à nos chers bénévoles. Aujourd’hui, on vous rediffuse l’interview de Jo, qui anime avec passion l’émission Bamboo Station, référence dans l’écosystème du reggae angevin !

On écoutera un freestyle live mémorable ! Lundi dernier, Jo recevait Christos DC (From Washington), TOMAWOK et Gringoriginal, qui se ont lâchés au micro de Radio Campus Angers !

Nous irons également faire un tour du coté de la FRAP et de nos voisin de la CORLAB, La coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Cet été, nous vous faisons découvrir les lauréats des « Bravos », des trophées imaginés par Collectif des festivals bretons, le réseau éco-événements et le pôle de musiques actuelles des Pays-de-la-Loire pour valoriser les engagements des festivals dans les transition écologique et sociale ! Ce soir, on écoute une reportage sur nos partenaires du festival mayennais Au foin de la rue, lauréat de la catégorie « Projets inclusifs et accessibles » et mention spéciale « participatif et intergénérationnel » de la catégorie « Démarche globale d’amélioration et de transition ».