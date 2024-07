Au sommaire du Pédalo ce soir !

Les 30 et 31 aout, si vous êtes dans les parages, n’oubliez pas de cocher ces dates et on vous donne rdv à Brissac Quincé ! La Félicita, festival de copain, fait sa 4eme édition ! Une petite jauge, une bonne ambiance et toujours des concepts trop cool. On détaillé tout ça avec Thomas et Cloé, respectivement co-président et membre de la commission communication.