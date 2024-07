Léo Métayer, candidat NFP dans la 2eme circo est dans Le Pédalo

Comme l’écrit si bien le journal Libération, on ne va pas vous cacher qu’hier, à 20h, toute l’équipe du 103 FM a poussé un grand « ouf » de soulagement. Le Rassemblement National ne fait pas la percée annoncée dans les sondages et les projections.

Pour autant, le parti d’extrême droite totalise son plus grand nombre de député jamais atteint. Avec ses alliés des Républicains, 143 députés nationo-populistes siègeront à l’assemblée nationale.

Et si le Nouveau Front Populaire fait un résultat qui nous donne le sourire, la responsabilité que nous aurons, toutes et tous, dans les prochains mois et prochaines années, est immense.

Jamais nous ne baisserons les bras face à l’extrême droite. Jamais nous n’abandonnerons nos idéaux pour une France plus juste, plus écologique et plus humaniste. La culture, le monde associatif et la justice sociale et climatique sont des piliers de notre société. Piliers pour lesquels nous continuerons à nous mobiliser sans relâche.

Au sommaire du Pédalo ce soir !

« Le Maine et Loire, ce n’est pas la France« , fanfaronnait hier soir Christophe Bechu aux micros de nos collègues d’Angers Villactu. Dans toutes les circonscriptions du 49 : pas un.e député RN, ni un député Nouveau Front Populaire.

Alors comme analyser ces résultats ? Comment se passe une campagne électorale ? Quel avenir pour les étudiants de France avec cette assemblée segmentée ? On en parle avec Léo Métayer, candidat du NFP dans la 2eme circonscription du Maine et Loire, membre de l’union étudiante 49.

Ajustez bien votre gilet de sauvetage, Le Pédalo lève les voiles.