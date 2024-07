Les lauréats du budget participatif 2024

Le budget participatif, c’est un million d’euros du budget de la ville dédiés à des projets que vous, angevin.es, avez choisis parmi 37 projets soumis aux votes.

Radio Campus Angers vous a fait vivre ces projets à l’antenne pendant toute la durée du scrutin. Et bien figurez vous que les résultats ont été publiés et qu’on vous les annonce ce soir à l’antenne du 103 FM ! Avec nous dans le studio Charlotte Renard et Cédric Bertaud, chargés de mission “Participation Citoyenne » à la ville d’Angers.

Les projets lauréats :

1 Des parkings à vélos couverts et sécurisés (2208 votes)

2 Végétalisons le pieds des arbres (2090 votes)

3 Un jardin partagé près de la Maison Pour Tous (1837 votes)

4 Des arbres et des végétaux à Savary (1712 votes)

5 Végétaliser la fontaine du Pied-Boulet (1552 votes)

6 Un îlot de fraîcheur près de la place de la Fraternité (1445 votes)

7 Des abreuvoirs pour nos amis à quatre pattes et ailés (1390 votes)

8 Découvrir la Doutre insolite (1382 votes)

9 Un triporteur pour nos aînés pour une nouvelle liberté (1372 votes)

10 Un équipement pour dynamiser la pratique sportive et artistique (1327 votes)

11 Du nouveau mobilier pour se retrouver (1207 votes)

Pour déposer votre projet pour 2025 : ecrivons.angers.fr et c’est jusqu’au 31 septembre 2024 !