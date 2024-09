La rentrée du Héron Carré

De retour en direct en ce lundi de rentrée pour la reprise de la saison sur les ondes de Radio Campus Angers. C’est un vrai plaisir de vous retrouver tous les jours sur le 103 FM !

La rentrée des classes, c’était aujourd’hui ! Alors pour oublier ce retour au bureau et les pleurs de votre enfant sur le chemin des salles de classes bien plus austères que le camping, on vous propose de vous amener au Héron Carré ! La Guinguette des bords de Maine ouvre mardi 3 septembre son dernier mois de programmation avant sa fermeture le 19 octobre ! On détaille tout ça avec Etienne, Programmateur du Héron Carré.

Alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, c’est parti, le pédalo lève les voiles !