Le pédalo vous amène jusqu’à Rablay sur Layon. Le Clap de Rablay est un festival porté par des Rablayens et Rablayennes qui donne la part belle à la culture populaire et locale. Marchés de producteurs locaux, chorales, DJ set, expositions et navigation musicales… On détaille la programmation avec Laurent et Nathalie, membres de l’organisation du festival Le Clap de Rablay !