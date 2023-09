La Yegros et David Walters à Cantenay-Epinard

David Walters, La Yegros, The Last Band in town, Supachill… Voilà des noms qui mettent l’eau à la bouche ! Et bien ce se passe le 23 septembre à Cantenay Epinard, au Festival Bass In Vallées ! On en parle avec Geoffrey et David, deux membres du conseil d’administration du festival ! Figurez-vous que si vous venez à vélo, ils vous offrent une conso.

En deuxième partie d’émission, direction les ateliers partagés de Pepina, un espace collaboratif et partagé entre artisans et artistes, qui ouvre officiellement ses portes la semaine prochaine !