Yo yo yo la team des bras cassés !

On se retrouve pour une nouvelle émission où on va reprendre un peu la base de l’histoire du punk pour que ce soit clair pour toustes ! Et après , promis, on avance !

Mais vu que la dernière fois qu’on a parlé un peu de où et comment le punk était c’était y’a presque un an et c’était ma première émission… Donc là on reprend bien comme il faut ! A savoir : qui de l’oeuf ou du punk est venu en premier ?

C’est aussi l’occasion de se passer des morceaux fondateurs de l’histoire de ce style de musique qu’on aime pas mal pour guincher dessus !

Si il y a bien une chose que je retiens de mes recherches sur le punk c’est que chacun et chacune a se propre petite histoire.

J’en dis pas plus, on se retrouve bientôt avec b1dou1lle pour parler frapcore !