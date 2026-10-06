Métro Boulot Pogo #09 : Dance avec les punks+1

Salut les oiseaux de pas sages !

On se retrouve toi et moi pour ce qu’on pourrait appeler la « Saison 2 » de Métro Boulot Pogo !

Déjà de nouveaux horaires : maintenant c’est tous les 1er et 3eme mardi du mois qu’on pourra se retrouver sur les ondes. Et toujours dispo en podcast donc en gros ça veut dire 2 fois plus de morceaux punks à découvrir !https://www.youtube.com/watch?v=1LZRGZEwGVQ

Ensuite un concert (Hemingway Effect) + dj set (b1dou1lle) + émission enregistrée en direct depuis le Nid du Héron le 17 octobre à partir de 19h !

Et nouveau format : comme je t’avais dit, le 1er mardi du mois sera plus ou moins consacré à danser et découvrir de nouveaux groupes. On pose les cerveaux, on écarte les meubles et on guinche !

Enfin presque parce que pour Dance avec les punks numero uno, on va quand même s’intéresser aux origines du dance punk ! Ca va être légèrement approximatif, comme d’hab tu me diras. Mais là le dance punk c’est un de ses débuts à aujourd’hui c’est quand même un joyeux bordel !

En tout cas tkt ! Ce qui est sûr c’est qu’on va danser ! D’ailleurs la 2eme partie de l’émission c’est juste une playlist de morceaux sélectionnés par ma gueule et sortis au courant des 2-3 derniers mois !

Et oublie pas ! 17 octobre , 19h , nid du héron . Si tu finis pas en GAV dans la journée , ramène toi et tes potes !