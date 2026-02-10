Métro boulot pogo #2 : « Punks de toutes les couleurs »

Salut à toutes et à tous !



On se retrouve pour une deuxième édition un peu spéciale !

T’as sûrement vu que les fascistes reprennent du poil de la bête. Tkt, on va pas les laisser faire !

Du coup ce mois-ci on va voir ensemble que les punks sont là, et en nombre, pour les accueillir comme il se doit ! Et ce dans le monde entier depuis des décennies !

Punks versus fachos. Skinheads versus boneheads. Dès le début, le mouvement punk s’est élevé contre toutes formes de domination.

On ne peut pas être raciste, sexiste, homophobe, transphobe et punk ! C’est juste incompatible !

Des pionniers du punk avec le groupe péruvien Los Saicos, au punk hardcore féministe arabe de Taqbir, on va passer par le Chili, la Birmanie et le Kenya.

Parce que le punk c’est pas juste pogoter sur 3 accords en risquant au pire quelques bleus ou une petite amende pour trouble à l’ordre public.

C’est Kyaw Kyaw, lead singer du groupe birman The Rebel Riot, qui a traversé les révolutions réprimées violemment, qui le dit :

« La musique et la culture punk sont une forme de rébellion contre le système.

Nous espérons que vous n’oublierez pas les batailles que nous devrons mener à l’avenir.

Pour qu’un jour (référence à leur morceau « One Day ») nous puissions rester fortes et forts ensemble.

Sans peur, uni·es, dans l’amour de nos différences. »

J’te préviens, on va écouter pas mal de chansons punk hardcore venant de véritables trompe-la-mort. Ca va décoiffer !

Accroche ta ceinture, c’est ti-par !