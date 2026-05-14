Métro boulot pogo #4 : « Danse avec les punks « 

Woup-Woup ! Salut à toutes et à tous !

L’été arrive ! Avant la période des festivals et des concerts en plein air on va se mettre en jambes ensemble !

Pour ça je t’ai concocté une émission spéciale autour de la dance-punk music, dans un format avec moins de blabla et + de morceaux endiablés.

L’occasion de poser un peu les cerveaux et de laisser les corps s’abandonner au rythme des influences multiples qui composent le dance-punk..

Dans l’émission je vais un peu te parler de ce style dérivé du post-punk et alimenté par la funk, la disco, le rap, le ska, et l’EDM.

Je te parle aussi d’un livre intitulé : « Pour la joie. Une ode à la résistance poétique et politique. » – écrit par un collectif de poètes et de poétesses coordonné par Kiyémis, aux éditions Les liens qui libèrent.

Car faire la fête c’est déjà lutter en créant des moments de joie et convivialités partagées.

C’est aussi créer l’énergie qui permettra de pousser nos luttes encore plus loin.

Et niveau playlist je suis pas peu fière de moi car je t’ai déniché des pépites sorties au cour de ces derniers et produites par des groupes de zik qui font pas spécialement du punk à la base.

Mais qui envoient grave ! Ca va groover du Ghana à l’Australie en passant par le Chili et le Royaume-Uni ! Genesis Owusu, Getdown Services, Marmozets, Model/Actriz, Lambrini Girls et d’autres seront de la partie !

Enfin on parlera aussi vite fait du Matrack’ Festival qui a lieu à Juvardeil à partir de mercredi soir . C’est prix libre et y’aura notamment les nantais de Treaks qui joueront le samedi.

Sur ce ! Fonce écouter l’émission et retrouve-nous sur le dancefloor punk ! Si le premier morceau, Crisps de Getdown Services, ne te donne pas un poil envie de remuer du cul, promis je te rembourse ta place !

Liens et infos qui accompagnent l’audio :

– Lien vers Pour la joie. Une ode à la résistance poétique et politique. : https://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Pour_la_joie-820-1-1-0-1.html

– Article de Reporterre cité dans l’émission : https://reporterre.net/Fetes-luttes-et-joies-un-trio-indissociable-a-decouvrir-avec-deux-livres-et-un-podcast

– Pour le live de Model/Actriz : chercher « model/actriz live on KEXP » sur internet.