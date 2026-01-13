Métro boulot pogo #1 : « Pas besoin de futur pour changer le monde »

Bienvenue pour la première !

Si le punk c’est pas trop ta tasse de thé à la base, figure-toi qu’on va faire tout l’inverse du cliché que t’avais en tête quand t’entends cet anglicisme intraduisible qu’est le mot « punk ».

Ici on va plutôt parler de :

– Shakespeare, comment du 16ème siècle jusqu’à aujourd’hui, l’anticonformisme né du rock garage, né du rock, né du blues, s’est dit : « Hey mais en fait on se prend des insultes dans la tronche à base de « punk ci », « punk ça ». Mais « punk » ! ça sonne carrément bien.

– De musique folk prolétaire jouée par un très chouette type nommé Woody Guthrie.

– Des dernières sorties musicales, des States à l’Australie en passant par la Thaïlande.

– De pourquoi demain tu risques d’acheter des places pour le concert de Patti Smith en avril dans le Tarn

– Des concerts à venir dans le coin des fois que tout ça t’aurait donné envie d’offrir une seconde chance au punk.

Parce que dans le fond, le punk est né d’un mélange musical incroyablement riche, des mains et des voix de musiciennes et musiciens talentueux.

Et même une fois devenu ce qu’il tenait pourtant en horreur, la richesse de ses origines, sa ténacité et son côté quand même bien « what the fuck » ont fait qu’aujourd’hui encore, le punk n’est pas mort.