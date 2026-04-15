Salut camarade !

Suite de l’émission précédente et de ce petit tour du monde de la musique punk.

Ce mois-ci on retourne faire un petit tour en Amérique du Nord avec un groupe de proto punk afroaméricain qui s’appelle Death et dont les gamins ont repris le flambeau de leurs darons !

Ensuite on redéterre la hache de guerre avec du punk amérindien,The Dead Pioneers ! Dans un mélange de spoken words et de hardcore, ils vont donner le ton anticolonialiste de la suite de cette émission.

Puis ce sera l’occasion de filer direction l’Océanie où les cultures aborigène et maori sont mises en avant ! Yothu Yindi, No fixed address, Backhand, etc.

Que des bonnes tracks de musique rebelle et que t’as surement jamais entendu ! J’suis allé creuser loin rien que pour tes beaux yeux !

Et puis ça sera le moment de se quitter alors que j’aurai même pas eu le temps de passer un quart de ce que j’avais à te partager…

Donc on se retrouvera le mois prochain pour une émission avec très peu de blabla et plein de nouveaux morceaux !

En attendant, écoute ce numéro 3 de Métro Boulot Pogo, ça va te plaire 😉 !