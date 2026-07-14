Métro Boulot Pogo #06 : Des idées pour aller pogoter cet été ! Deuxième partie.

Salut à toutes et à tous les loulous !

J’espère que vous avez pu trouver des astuces pour ne pas trop crever de chaud ces derniers jours !

On se retrouve ce mois-ci pour continuer à parler des festivals à venir et pas trop loin d’Angers !

Et d’ailleurs à cette occasion on va parler des 50 ans du festival punk dans son ensemble ! Et de pourquoi parler des 50 ans du punk comme le clame un certain magazine célèbre.

Et puis on ira faire un tour en Bretagne que je te présente un peu le Binic Festival les 24, 25 et 26 juillet !,

Une date à ne surtout pas manquer si t’aimes le punk !

Enfin on ira jeter un oeil et une oreille à la prog d’un festoche bien zarbi avec aux manettes des gens bien zarbis aussi haha !

Le Zarbiland ! Qui vient s’installer sur Angers pour leur deuxième édition du 29 juillet au 2 août !

Ah oui et puis évidemment : rdv ce jeudi 16 juillet au Donald’s Pub pour le double concert avec Antec’h et gripp! à 19h !

T’en fais pas , tout au cours de l’émission on va s’écouter tout ça ensemble !

Punk (1976-2026). Mémoire et commémoration d’une culture transmédiatique.

Binic Festival

Zarbiland