Métro Boulot Pogo #5 : Festivités estivales. Des idées pour aller pogoter cet été !

Salut les copaines !

C’est l’été ! Et c’est le mois des fiertés LGBTQIA+ ! Et y’a plein de groupes très chouettes à aller voir !

Que des raisons de faire la fête ! Et pour ça je vais essayer de te donner quelques pistes où aller écouter du punk autour d’Angers !

Au programme ce mois-ci : Je vais commencer par te présenter ce qui se précise pour le futur de Métro Boulot Pogo à la rentrée. Format bi-mensuel, des invités, etc.

Ensuite j’ai 2-3 évènmeents à te présenter qui se passent autour d’Angers entre le mois de juin et début juillet.

Et notamment le festival Aucard de Tours qui se déroule du 9 au 13 juin et qui aura donc tout juste démarrer au moment de la diffusion de cette émission.

Avec une programmation très ecléctique riche en punk, une bonne partie de l’émission y est consacrée. L’occasion de découvrir de nouveaux groupes et de voir si ça te donne envie d’y venir.

Mais pas que car il y a aussi une soirée punk organisée le 3 juillet à la ferme de la Muloche près de Chateaubriant !

Les 17 et 18 juillet ça se passera à Saint Laurent du Mottay avec le festival Du Foin Dans les Granges. Bien que la prog soit plutôt rock, musique du monde et musiques électroniques,

ce sera l’occasion d’aller écouter le groupe SARAB, qui mélange avec brio punk et musiques arabes. Le tout dans un cadre safe et très accueillant auto-géré.

Sans oublier l’incroyable Binic Festival qui aura lieu du 25 au 27 juillet près de Saint Brieuc. Mais ça on en reparle le mois prochain. C’est juste pour que tu penses à réserver cette date-là à l’avance !

Et pour finir j’ai deux sites à te présenter qui recensent les soirées et festivals punks et libertaires dans le Grand Ouest : pullrouge & lasfulfateuse.

Comme ça tu pourras aller chercher l’info directement à la source ! Je te mets tous les liens des sites concernés à la fin de l’article.

Tout ça en s’écoutant du bon son ! Que demander de plus ?!

Topette camarade !

Aucard de Tours

Soirée punk à la Muloche

Du Foin Dans les Granges

Binic Festival

Pull Rouge

La Sulfateuse