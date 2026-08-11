Métro Boulot Pogo #07 : Depuis les contrées zarbis du festival Zarbiland, émission enregistrée en public et avec des invité.es

Salut les zarbis ! Salut les punks !

J’espère que tu passes de bonnes vacances (si t’en as !), en tout cas j’ai une petite surprise pour toi :

La team Métro Boulot Pogo était au festival Zarbiland qui avait lieu du 29 juillet au 2 août à la ferme du Petit Faiteau à Saint-Georges-sur-Loire ! Et grâce à un travail collectif avec l’orga du festoche, on a pu enregistrer une bête d’émission en public et avec des invité.es incroyables ! D’ailleurs ce sont elles et eux qui ont choisi de nous partager des morceaux coup de guerre qu’on va s’écouter ensemble tout au long de l’émission !

En première partie de cette émission je suis accompagné de plusieurs membres de l’orga du festival qui jouent également dans plusieurs groupes de musique qui s’y sont produits (et dont tu trouveras le lien en bas de page de l’article) : j’ai nommé Laurent et Mus du groupe « FrAgile » ainsi que Djé du groupe « Traces de pneus » !

Ensemble iels vont nous expliquer un peu leur parcours dans le milieu de la musique punk, des radios libres ainsi que du milieu de la fête alternative, avant de nous raconter un peu l’histoire du Zarbiland ! Le tout avec beaucoup de passion, d’émotions et d’humour !

Et puis en deuxième partie on sera rejoint par les zicos du groupe « Feu Nouilles et les mortes pâtes » : à savoir Vince, Jean-Phi, Arnaud et 16 (lequel fait aussi partie de l’orga du Zarbiland, ainsi que du groupe « FrAgile » mentionné plus haut et du groupe « Covalent Project » !).

Les 4 loustics vont nous parler de leur parcours musical qui a abouti à la création du groupe, le tout encore une fois en se marrant bien comme il faut !

A savoir qu’au moment de l’enregistrement dde l’émission il y avait aussi plus loin sur le site du festival un atelier de karaoké zarbi ! Donc t’étonnes pas si t’entends des copaines chanter dans le fond !

En tout cas, le Zarbiland c’était trop de la balle ! Vivement la 3ème édition qu’on puisse se retrouver et faire la méga-teuf sur fond de respect et de bon délire ! Un grand merci à Miky de l’équipe Zarbiland qui a grandement participé à l’organisation de l’enregistrement de cette émission ! Et un grand BIG UP à toute l’équipe de l’orga et des bénévoles et des artistes !

Bonne écoute à toi camarade !

PS : Voici les liens vers la prog du festival si tu veux jeter une oreille à la prog. Et également les liens vers le site du festival « La Ferme électrique« , ainsi que vers la discographie du groupe « Garage Lopez » !