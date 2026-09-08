Métro Boulot Pogo #07 : C’est la fin … de l’été ! Mais pour nous c’est que le début !

Salut mes ptites racailles antifascistes !

J’espère que tu vas bien et que t’as fait le plein de beaux moments cet été à danser sous les étoiles avec d’autres personnes marginalisées !

On approche de la fin de l’été … et ouais tout a une fin … Sauf la lutte antifa qui visiblement se terminera jamais, et Métro Boulot Pogo qui durera autant qu’il le faudra !

Aller sur des notes un peu plus légères, ce mois-ci au programme : deux annonces importantes !

1/ A partir d’octobre l’émission sera désormais diffusée les 1er et 3eme mardi de chaque mois ! Y’a un autre collègue camarade bénévole du nom d’Etienne qui anime l’émission Electric Troubles et vu qu’il a un projet très intéressant de vous faire part de l’actu politique locale , on lui laisse de bon coeur le créneau habituel !

2/ Nous on va se retrouver, non pas à la rue, mais deux fois par mois !!! Pour deux fois + de kiff et pour que j’ai le temps de continuer à te parler de l’histoire du punk ! Donc chaque mois t’auras une émission un peu plus intellectuelle et une autre émission plus en mode punk clubbing ou j’te passe les dernières sorties et les bangers classiques qui vont bien en mode dancefloor !

3/ 17 OCTOBRE AU NID DU HERON ! Sous réserve que la météo soit dans notre camp, on est en train d’organisé une soirée avec enregistrement d’émission en public suivie du concert du groupe Hemingway Effect et d’un DJ SET avec Anna Flash du 112 VKRM ! Si tout se goupille bien , grosse soirée antifa au Héron ! T’auras plus d’infos à venir de toute façon tkt !

ET à part ça, au programme de l’émission et bah … Rien d’autres que de belles trouvailles musicales de cet été ! Je vais pas parler beaucoup à part te présenter les groupes en question. Pour la plupart tu vas entendre des releases sorties au court de ces 2-3 derniers mois avec beaucoup de lead singers femmes ! Qui a dit que le punk c’était un truc de mecs ?!

Fais toi plaiz car y’a du lourd au menu ce mois-ci !

Nous on se retrouve le 1er mardi d’octobre !

Peace