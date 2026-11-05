Métro Boulot Pogo #11 : Dance avec les punks Novembre 2026 : Toutes mes fringues puent la lacrymo !

Salut camarades !!

J’sais pas pour vous mais mes fringues puent le gaz lacrymo, j’me suis fait tapper par les keufs et j’ai les oreilles qui sifflent encore des dernières grenades des FdP ! et parait que qui veut aller loin ménage sa monture ! Donc ACAB tous les jours mais pour ce numéro de Dance avec les punks on va laisser la colère au vestiaire . C’est un peu l’idée avec Dance avec les punks : oublier que le monde capitaliste moderne c’est un peu beaucoup de la merde, et se retrouver pour faire la fête !

Donc au programme on parle vite fait du concert d’halloween au chabada, on parle du concert du 6 novembre au Donalds avec Gleetch et Deprisa !

Et puis on s’écoute des morceaux qui font danser ! Parfois bizarres certes mais globalement c’est que des morceaux sortis dans les derniers mois que je te passe dans cette émission. Que du frais ! Que du punk antifa, et la selecta de ce mois est bien cosmopolite !

Enjoy ! On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode ou on va revenir un peu aux origines du punk !

La santé, tout ça tout ça et ACAB un jour, ACAB tous les jours !