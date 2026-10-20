Métro Boulot Pogo #10 : Ca chauffe le 17 octobre avec Hemingway Effect et b1dou1lle !

Salut la compagnie schlagos !

J’espère que vous allez bien et que vous avez pas trop eu chaud dans la manif du 17. Enfin contre le 17 pour le coup aussi !

Nous on était carrément bien au Nid du Héron en compagnie du groupe Hemingway Effect, groupe punk rap techno venu de Nantes et de Nahaland ! Et aussi en compagnie de b1dou1lle, super DJ angevin frapcore !

D’ailleurs vous allez pouvoir les entendre dans cette émission qui était ensuite suivie du concert d’Hemingway Effect ! C’était une grosse dinguerie, on est vraiment super content d’avoir pu les faire venir à Angers !

On vous avait pas menti dans les émissions précédentes, le groupe nantais a éléctrisé la foule ! Merci à Duncan, Blin’ et Romane d’être venu nous voir !

La suite de la soirée devait se continuer avec un dj set de b1dou1lle mais malheureusement ça a été annulé par décision du lieu d’accueil . Apparemment c’était trop le chaos en ville … Donc voilà , y font chier les manifestants et les manifestantes !! Haha nan c’est cool que la manif ait été le feu . Littéralement parfois ..

En tout cas pour écouter b1dou1lle en live t’en fais pas, mon ptit doigt me dit qu’il sera surement bientôt réinvité par radio campus et le nid du héron !

En tout cas dans cette émission tu vas pouvoir faire la connaissance un peu mieux de ces supers personnes et nous écouter parler musique, militantisme, fascisme, tapper quelques délires et écouter du bon son proposé par les copaines !

On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Dance avec les punks !

Et oublie pas , c’est les ténèbres !