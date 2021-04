Sélection de Nouveautés Mars

Bonjour à Tous,

Bienvenue pour ce nouveau voyage dans les dernières nouveautés de la programmation de votre radio.

On débute tranquillement comme bien souvent avec une douceur du pianiste Gianni Brezzo et une sucrerie hispanique signé La Femme qui reviennent avec une troisième album bigarré, acidulé et toujours aussi efficace. Un doublé pour le label Born Bad Records puisque c’est l’illustration de la 4 ème compilation WIZZ yéyé et psyché qui sert de couverture à ce résumé.

On poursuit avec Whatitdo Archive Group, un trio qui rendent hommage à la blaxploitation et aux groove des 70’s, l’album est remarquable. Tout comme cette compilation dédiée au Funk & Disco de la diaspora arménienne, la bien nommé Silk Road sur Terrestrial Funk.

On met ensuite la langue Française à l’avant avec un extrait de la compilation WIZZ, les paroles burlesques et engagés de Stereolab ou le flamboyant nouvel opus de Youssoupha. petit tour en Angleterre pour découvrir Slowthaï, une des relèves du Grime anglais. On file en Afrique avec un doublé d’Amapiano, sous genre sud-africain du kwaito en compagnie de 2 jeunes producteurs : Teno Afrika et Dj Black Low. Un bravo à Praktika pour son album Bendaki qui est le nouvel album partenaire du réseau Radio Campus France fruit de ses rencontres africaines et de son studio itinérant.

Nous concluons avec le dubstep des Français Stepart & King Tunis et d’un morceau électronique du producteur de deep-house newyorkais Fred P.

Bonne écoute et découverte