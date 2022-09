Juicebox 09-09-2022

Juicebox, c’est une sélection des nouveautés de la programmation.

Après la pause estivale, c’est une floppée de nouveaux titres qui s’offre à vous!

Nous débutons avec une mélodie au piano d’un jeune argentin, les notes mélancolique du local de l’étape et l’inventivité textuelle d’un chanteur orléanais qui vit à Montreal. Nous restons ensuite au Canada avec la découverte du projet pop/rock de Patrick Holland plus connus sous son pseudo de producteur de musique électronique Project Pablo. Nous poursuivons avec la légnde de la House Ron Trent avec son pseudonyme WARM pour un savant mélange de jazz et de downtempo cosmique. On part ensuite fusioner les ryhmiques cubaines, ghanéenes et martiniquaises avec les beats électroniques. Nous allons enchainer 3 titres de Hip-hip anglophones suivit de 3 morceaux à l’humour nu-reggae pour conclure avec un maitre de la musique malienne et du blues tuareg.

15 titres éclectiques pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente rentrée.

Bonne écoute.

L’image en tête est celle de l’album de WARM au nom poètique de « What the stars say to you ». Alors que vous disent les étoiles?