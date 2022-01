Nouveau dans la Programmation

Bonjour à tous,

Nouvelle plongée dans les abimes de la programmation.

On débute dans les glaciers avec le producteur El Buho qui vient de sortir un bel album qui s’intitule « Natura Sonora ». Puis nous allons lorgner vers le jazz et la soul en compagnie du musicien anglais Andrew Scrimshire, descendre en Belgique écouter le brilliant opus du quintet Black Flower, hommage aux musiques éthiopiennes des 70’s avant un retour dans la fraicheur jazz/r’n’b de l’intense faune musicale londonienne avec Alewya et le groupe Aurora Dee Raynes. La suite de nos aventures se situent à Lyon avec la pop urbaine mélangée aux influences antillaises du quatuor Dowdelin et ces influences caraïbéennes restent d’autant plus présentent dans la dernière sortie du percussionniste Gabriele Poso à suivre. S’ensuivent deux morceaux plus électroniques entre l’Allemagne et Melbourne, la capitale musicale de l’Australie. La fin de l’émission est plus orientée groove allant de la city-pop japonaise au Boogaloo New-Yorkais, de la cumbia marseillaise à la disco cubaine.

Encore un agréable voyage musical éclectique entre ses destinations et ses courants musicaux.

Bonne écoute