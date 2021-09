La Rentrée 03/09/2021

Bonne rentrée à toutes et tous.

Juicebox met à l’honneur quelques pépites déjà misent en avant dans la programmation estivale!

On commence le décollage tout en douceur avec le facétieux guru Gilb’r qui nous envois un album ambient/leftfield d’Amsterdam, puis avec Armand Bultheel qui s’apprête à sortir un album dédié et inspiré des ordinateurs sur le label Cracki Records.

On s’envole ensuite pour Los Angeles rejoindre le pianiste John Caroll Kirby pour une démonstration en setpet avant de revenir vers la suisse, puis la France avec les somptueux morceaux de Derya Yildirim et du Grup Simsek ainsi que Celia Wa, le tout sortie sur des albums que nous adorons, Les Disque Bongo Joe et Heavenly Sweetness!

Habitué de la programmation, Altin Gun et le Bacao Rhythm & Steel Band s’immiscent forcément dans cette playlist avec leurs nouvelles douceurs. A noté que les fonds du dernier album d’Altin Gun iront dans un projet écologique d’envergure., plus d’informations sur leur bandcamp.

Retour à Los Angeles savourer une collection de titres synthétiques en provenance de l’Asie du Sud-Est des 80’s, un régal; tout comme la sélection du volume 2 du label berlinois spécialisé dans la réédition de musique du Moyen Orient, Habibi Funk joué avant.

Pour la suite, deux groupes de jazz fusion éclectique qui mélangent l’électronique et diverses inspirations urbaines et folkloriques. Le duo Blood Wine or Honey est niché à Honk-Kong et le quintet Kozmodrum est croate. On retourne à Paris découvrir un ep du jeune producteur KX 9000 sorti sur Pont-Neuf Records pour conclure avec un des tubes de l’été, le fabuleux titre Marechia, signé Nu Genea en compagnie de Célia Kameni, qui se joue quelque part entre la France et l’Italie; comme un flottement de parfum de vacances sur les ondes.

Bonne écoute. Etienne