PLAYLIST : Coups de coeur de l’été

Salut, c’est Etienne, le programamteur de la radio.

Tous les 15 jours j’anime le juicebox pour mettre en avant quelques uns des 150 nouveaux morceaux mensuels avec mes coups de coeur.

Belle découverte, bonne écoute

01-Aluminé Guerrero & Yeahman – Verte

02-Holy Wave – Path of Least Resistance

03-Becca Mancari – Don’t Close Your Eyes

04-Cautious Clay – Tears Of Fate

05-Tony Allen – Makoko

06-Pale Jay – In Your Corner

07-Moriah Plaza – Mais Amor

08-Penguin Cafe – Find Your Feet

09-Allez Kiki Fermentation – Hydromiel 2022

10-Balimaya Project – When The Dust Settles

11-BROLORIZO – Agua Bendita feat. Lina Bastos (Edit)

12-Gloria Ann Taylor – Be Worthy (Flying Mojito Bros Dub Refrito)

Juillet / Août 2023 | Radio Campus Angers

A bientôt