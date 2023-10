Une Plongée dans les nouveautés Pop et Rock

Salut, c’est Etienne, le programamteur de la radio.

Tous les 15 jours j’anime le juicebox pour mettre en avant quelques uns des 150 nouveaux morceaux mensuels avec mes coups de coeur.

Pour celle-ci, je vous invite à une plongée dans les dernières entrées dans les styles pop et rock.

Belle découverte, bonne écoute

01-Inger Nordvik – Ask You

02-GUM – Would It Pain You To See

03-Leo Blomov – Qalam

04-The Clientele – Lady Grey

05-Oscar Lang – A Song About Me

06-Les Big Byrd – War In The Streets (Stanley Belton Remix)

07-Sarakiniko – L’Avenir la Fin

08-Nation of Language – Sole Obsession

09-Melenas – K2

10-Pale Blue Eyes – Hang Out

11-Vox Low – It Grows

12-Bandit Voyage – Love Nowhere (Feat. Léon Phal)

13-Glauque – Pas le Choix

