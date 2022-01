Nouveautés Musicales

Bonjour à tous,

Nouveau lot de fraicheurs musicales à déguster ensemble.

On débute l’année avec deux magnifiques morceaux de piano solo, puis deux autres sublimes entre influence jazz, neo-classique et électronique; la scène anglaise est encore et toujours innovante et dans le vent. Nous avançons par duo avec les suédois de Fontan et les angevins de Gondhawa qui mélangent psyche-rock et influences arabisantes? Nous nous arrêtons sur la route pour écouter un extrait du deuxième album de Léonie Pernet qui est album partenaire du réseau Radio Campus France. On poursuit en combo avec deux bons groupes de New-York tendance punk-funk local et résurgence 80’s que sont Gustaf et Nation of Language. La fin de cette ballade dans la programmation est plus pop entre le court et intense « I Walk This Earth All By Myself » du canadien Ekkstacy, les plus légères douceurs d’Alex Van Pelt et de l’australien Aaron Joseph Russo avant un final avec une pépite synth-pop espagnol.

Bonne écoute et bonne découverte.

L’image d’illustration est celle de l’album de Kinkajous, Being Waves.