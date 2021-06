Juicebox 18-06-2021

Bonjour à tous pour ce nouveau check-up des nouveautés de Radio Campus Angers!

Départ au Danemark avec un duo australien pour album signé sur le label Music For Dreams spécialisé dans les musiques douces. On fait un saut en France découvrir deux duos qui mêlent poésie, pop et machines électroniques et un rappeur qui a grandit à Angers lui aussi adepte d’une prose sensible. Nous restons dans une atmosphère hip hop mais plus iconoclaste avec tout d’abord un quatuor féminin japonais accompagné par Mndsgn. Puis nous partons sur un doublé d’extraits d’albums repérés par le réseau radio campus France et qui ont accompagnement particulier comme de parler de ses projets dans nos émissions. Après Korin F, un des deux duos cités plus en amont, c’est au tour du vétéran Kool Keith de s’arrimer à cette playlist avec son beatmaker qui se trouve être un dj allemand de techno minimale, Bruno Pronsato. Nous écoutons ensuite le regretté batteur Tony Allen qui à convié une floppé d’artiste rap pour s’exprimer sur cet album posthume. Nous continuons en direction de Londres rejoindre le grime d’AJ Tracey et celui d’Ed Scissor. S’en suit un titre exclusif du collectif Mawimbi. Nous terminons ensemble avec 3 titres reggae/dub dont le dernier Zenzile, quatuor angevin bien connus. Et concluons avec un remix synth-pop de Dimitri From Paris et un titre orienté Surf Music.

L’émission vous été présenté par Etienne Devèche et Maxence Poitiers. Kémael Leroy était à la technique de celle-ci. Bonne écoute