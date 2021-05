Des Nouveaux Morceaux dans ta Radio

Nouvelle plongée dans les flots de nouveautés de votre radio préférée. Une entrée en douceur avec un envoutant morceau de Secret of Elements (sa pochette d’album est l’illustration de cet article), le chant des sirènes n’est pas loin. Nous enchainons avec deux superbes album d’apaisante et tortueuse musiques électroniques, celui de l’anglais Andy Stott et du Tourangeaux Katuchat qui sont suivie de près par le premier opus de la productrice de Vancouver Yu Su. Nous partons ensuite à Montreal découvrir le second album de Laurence-Anne, une chanteuse et compositrice qui a retenu l’attention du réseau Radio Campus France qui est partenaire de sa sortie. Traversons encore l’Atlantique rejoindre un groupe lyonnais apôtre de la surf music et Wendy Martinez, une des choristes de Gloria, qui s’aventure dans une chevauché électrique. Nous poursuivons notre expédition avec deux beaux albums de Jazz, celui de saxophoniste Gary Bartz et du pianiste et producteur anglais Alfa Mist avant de continuer dans le groove avec les australiens de Karaté Boogaloo, les joyeux Cha Wa venuent de Nouvelle-Orléans ou l’hommage au Brit-Funk du combo Str4ta. Nous concluons avec deux morceaux plus club avec un producteur de Boston plus orienté Ghetto-Tech et un track plus deep en mode slow-breakbeat.

C’était encore l’occasion de voyager à travers les genres et les provenances. A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sonores.