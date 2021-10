Nouveautés Musicales

Bonjour à toutes et à tous.

C’est l’heure de gouter avec Juicebox, le cocktail fruité des nouveautés de Radio Campus Angers.

Cette semaine, nous débutons avec la douce voix de Someone et son dernier album indie-folk tendre et hypnotique. Nous filons ensuite vers l’Orient et ses influences en débutant avec un duo Franco-algérien signé sur un label allemand, puis en rejoignant un label allemand qui signe le superbe duo Islandman; un des coup de cœur de la rentrée! Nous poursuivons ces pérégrinations orientales avec le trio chypriotes signé sur Glitterbeat, le groupe Mr Doumani et, avec la chanteuse yéménite Shiran qui vit en Israël et fait paraître ses projets sur une maison de disque londonienne. Nous retournons à Paris avec un duo qui convit différente culture autour d’un morceau fétiche en provenance de La Réunion. Nous allons ensuite découvrir deux splendides albums bien dansant avec le duo colombien Jaguar et le quatuor anglais Onipa. Nous enchainerons avec un morceau d’un chanteur reggae de la Guadeloupe paru sur la compilation « Riddim Poetry » du label Nanto-parisien Into the Deep Treasury. C’est d’ailleurs la pochette d’illustration de ce podcast! Pour la fin de cette heure de voyage musicale, on se fait le plaisir d’écouter 3 titres liés au monde de la bass music quelque part entre Montréal, Berlin et l’Angleterre.

Bonne écoute et découverte!