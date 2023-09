Fresh Dub, Hip-Hop, Afro, Electro

Salut, c’est Etienne, le programmateur de la radio.

Tous les 15 jours, j’anime le juicebox pour mettre en avant quelques uns des 150 nouveaux morceaux mensuels avec mes coups de coeur.

Belle découverte, bonne écoute!

01-Maya Dunietz – Love Me Tender

02-Eparapo – Black Lives Matter feat. Dele Sosimi

03-Twin Sweet Chilis, I Vibration – First Trip (Dub Edit)

04-Automat – Youth Man

05-Taggy Matcher – That’s The Way (I like It)

06-Dubkasm – Strictly Ital feat Ras Addis

07-Dubtown Abbey meets Omar Perry – Good Vibes

08-Genesis Owusu – Leaving the Light

09-Ekiti Sound – Free The Boy

10-Danger Mouse & Jemini – Locked Up

11-Yuphoric – Tip Toeing

12-Cesare vs Disorder – B Urself Feat. Rockey Washington

Et encore plus de musique sur le player www.radiocampusangers.com et le 103 f.m