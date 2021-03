Sélection de Nouveautés

Départ de la ballade aux U.S.A avec un boulimique des sonorités 70’s et son dernier album manifeste, Adrian Younge et son opus The American Negro. Nous découvrons ensuite deux rééditions soul de 1976 avec l’indienne Asha Puthli sur Mr Bongo et l’américain Robert Cotter sur We Want Sounds. Nous restons aux States et à NYC découvrir un des derniers morceaux du groupe groove El Michels Affair extrait de son 5ème album. Retour en France et en Suisse avec deux sorties reggae, la combinaison Twan Tee & Oddy sur Baco Records ainsi qu’un 45t séduisant d’une chanteuse brésilienne sur Dubquake. Nous continuons avec ce style en partant au Kenya ce qui nous permet des rester en Afrique avec des musiciens guinéens, malgaches, sénégalais ou Ghanéens. A noter les excellentissime album du collectif Wau Wau et le 3 -ème album des londoniens de Nubiyan Twist (dont la pochette est l’illustration de l’émission)! A écouter de toute urgence. On conclue avec un des futurs tube de l’été avec le « Président » de Pat Kalla et le super Mojo extrait d’un album à paraître le 28 mai et deux autres mignardises, une funky et une planante pour terminer cette heure de promenade musicale.