Bonjour, bonsoir

Je suis Alyah, bénévole radio, et aujourd’hui je vous présente un nouvel épisode de Juice box!

Au menu d’aujourd’hui, on saute notamment du Brésil au Mexique, en remontant par le Québec et le Royaume-Uni avant de finir aux États-Unis. On y découvrira d’abord un mix de morceaux funky et de morceaux rock, avec des artistes comme Banda maje, Holy wave et La sécurité. Doucement, on glissera ensuite sur un répertoire plus jazz et rap, notamment avec Charlotte isenmann, Chien gris ou encore Knats!

Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute :))